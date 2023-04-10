В Украине за первые три месяца 2023 года провели уже 124 трансплантации органов. Медики пересаживали почки, сердце, печень и легкие.
Об этом сообщили сотрудники Украинского центра трансплантат-координации.
— Количество пересадок от умершего донора составляет 60%. В первом квартале также выполнено 75 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, из них 12 – от неродственного донора, — говорится в сообщении.
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Больше всего трансплантаций выполнено в:
- Львовском территориальном медицинском объединении – 36;
- Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова – 19;
- Институте сердца Минздрава – 15.
Всего в Украине работает 19 центров трансплантации.
Источник: УЦТК