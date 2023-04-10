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Только за три месяца 2023 года: в Украине провели более сотни пересадок органов

10 апреля 2023, 09:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Только за три месяца 2023 года: в Украине провели более сотни пересадок органов
Источник: Depositphotos

В Украине за первые три месяца 2023 года провели уже 124 трансплантации органов. Медики пересаживали почки, сердце, печень и легкие.

Об этом сообщили сотрудники Украинского центра трансплантат-координации.

— Количество пересадок от умершего донора составляет 60%. В первом квартале также выполнено 75 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, из них 12 – от неродственного донора, — говорится в сообщении.

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Больше всего трансплантаций выполнено в:

  • Львовском территориальном медицинском объединении – 36;
  • Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова – 19;
  • Институте сердца Минздрава – 15.

Всего в Украине работает 19 центров трансплантации.

Источник: УЦТК

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статистика трансплантація органів
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