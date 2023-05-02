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Тело обгорело на 76%: американский подросток полгода проведет в больнице из-за челленджа в TikTok

2 мая 2023, 10:06
Валентина Андрейко журналіст
запальничка, вогонь, світло

Видео-вызов на TikTok предлагает создать цветной факел, распылив баллончик с краской на пламя зажигалки. Эта опасная забава едва не убила Мейсона Дарка, 16-летнего ученика средней школы из Северной Каролины.

Дарк, спортсмен и популярный футболист школы, сейчас находится в ожоговом центре Университета Северной Каролины. Мать парня рассказала, что в воскресенье сын предупредил, что будет участвовать в челлендже TikTok, взял с собой зажигалку и баллончик с краской.

— Все услышали сильный взрыв, а потом выбежал Мейсон, начал снимать свою рубашку и прыгнул в реку, чтобы успокоить боль от ожогов, — рассказала Холи Дарк.

Впоследствии родственники узнали, что у парня ожоги третьей степени — пострадало 76% тела, рубашка расплавилась и прилипла к спине.

тік-ток

Сейчас врачи ожогового центра считают целесообразным держать Мейсона под воздействием седативных препаратов, потому что парню очень больно. Его завернули, как мумию, перевязали с головы до ног.

Мейсону уже сделали первую из многих запланированных операций, чтобы приступить к пересадке кожи. Процесс заживления долгий и сложный.

Ожидается, что парень останется в ожоговом центре минимум на полгода.

Бабушка подростка просит всех молиться, чтобы ее внук остался жив.

А мать создала страницу на GoFundMe от имени своего сына. Этот фонд собирает средства, чтобы покрыть медицинские счета и другие расходы, необходимые для выздоровления Мейсона.

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Источник и фото: WRAL

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TikTok опіки США
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