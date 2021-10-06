Министерство здравоохранения Украины назвало категории граждан, которым нельзя делать прививки от коронавируса. Но таких людей на самом деле единицы.

Об этом проинформировал главный санитарный врач страны Игорь Кузин. По его словам, существуют абсолютные медицинские противопоказания, из-за которых человеку ни в коем случае нельзя делать укол.

— Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность — непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный — почти 0,01% от общей популяции людей, — отмечает Игорь Кузин.

Сюда относятся люди, у которых после введения первой дозы фиксировались тяжелая аллергическая реакция или анафилактический шок.

К сожалению, заранее определить, кто в группе риска, нельзя. Таким лицам просто не вводят вторую дозу вакцины.

Кроме того, есть граждане, страдающие от сопутствующих заболеваний — сердечно-сосудистых, онкологии.

Вакцинация от коронавируса им также может не рекомендоваться, однако здесь важна консультация с семейным врачом, который разрешит или не разрешит сделать укол.