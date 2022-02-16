Топ-3 главных симптома Омикрона у детей

Штамм коронавируса Омикрон все чаще поражает детей. Чтобы избежать серьезных последствий заболевания, важно вовремя выявить инфицирование.

В Министерстве здравоохранения перечислили основные симптомы заболевания у детей.

Топ-3 главных симптома Омикрона:

резкое повышение температуры тела;

насморк или заложенность носа;

таз называемое “сухое” горло, когда оно першит и печет.

Что касается температуры, то в течение первых-вторых суток она плохо сбивается.

А вот боли в горле могут приводить к тому, что у ребенка может фиксироваться ухудшение аппетита.

Сейчас в Украине активно циркулирует штамм коронавируса Омикрон. Он провоцирует большинство случаев инфицирования среди граждан, в том числе среди детей.

По данным врачей, вариант обычно не приводит к серьезным проблемам со здоровьем, однако в редких случаях они возможны. Именно поэтому нужно быть внимательными и следить за состоянием здоровья ребенка. В случае появления тревожных симптомов сразу обращаться к врачу.

Источник: Коронавирус инфо