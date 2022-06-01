1 июня в Украине отмечают День защиты детей. Психолог Наталья Ежова дала важные советы на актуальную, к сожалению, тему – как родителями вести себя с детьми во время войны.

Объяснять на языке ребенка, что такое война

Необязательно маленькому ребенку в три-четыре года рассказывать тяжелые подробности войны, которые могут повлиять на его психику. Отвечайте на вопросы, которые он задает, но не говорите о том, что может травмировать.

Говорить, слушать, поддерживать

Если ребенок стал свидетелем тяжелых или страшных событий, старайтесь поговорить с ним о его эмоциях. Что он чувствует, что думает. Если ребенок молчит, то можно рисовать, лепить, готовить. Кстати, не запрещайте рисовать страшные картинки. Так ребенок выражает свои переживания. Нужно разрешать ему высвобождать стрессовые отрицательные эмоции из тела и подсознания. После негативных и темных он может начать рисовать яркие.

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Делиться своими чувствами

Говорите без стыда, что вам тоже страшно или тревожно. Делитесь своими эмоциями и переживаниями. В то же время убеждайте, что точно справитесь. Таким образом ребенок получит опору и уверенность, что с вами безопасно.

Играть в игры

Занимайтесь активностями, которые помогут сместить фокус внимания с переживаний на эти занятия. Например, играйте в слова, где нужно сосредоточиться на подборе букв. Или рисуйте вместе. Также хороший вариант – игра Крокодил, где ребенку нужно включить воображение и язык тела.

Делать утреннюю зарядку

Физические упражнения выводят из тела стресс. Как у взрослых, так и у детей. Расслабляйте и напрягайте мышцы. Это важно!

Быть нежными

Всем людям важна любовь и поддержка. Особенно деткам. Будьте нежны и осторожны, не сбрасывайте на них свою пассивную агрессию. А чтобы заботиться о детях, заботьтесь прежде всего о себе! Помните, что не нужно грызть себя, чувствовать вину и т.д.

Делегировать ответственность

Делегируйте ребенку маленькие дела, обязанности. К примеру, помыть стакан, застелить кровать, прочесть несколько страниц книги. Ежедневные рутинные, казалось бы, дела делают психику более стабильной. Это действительно работает!