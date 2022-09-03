Минувшей ночью в Киевской области от отравления грибами умер 4-летний мальчик. Ранее по той же причине умерли две его сестры – 18 и 9 лет, об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

– Только вчера мы сообщали о смерти двух сестричек из Сквиры Екатерины и Лизы, которые были госпитализированы в больницу с острым отравлением. Ночью же умер и их малолетний братик Матвей, который тоже в тот трагический вечер пробовал отравленный ужин, — отметил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Пресс-служба Нацполиции добавляет, что госпитализирован еще один человек.

Полицейские призывают взрослых отказаться от потребления дикорастущих грибов и приобретенных на дорогах и стихийных рынках. Если вам стало плохо после употребления грибов, сразу звоните на номер 103.

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В Киевской области от отравления грибами умерла 9-летняя девочка и ее 18-летняя сестра. Накануне Екатерина с женихом собрали в лесополосе грибов и приготовили их на ужин, еще и угостили маленькую сестренку. Впоследствии всех троих с острым отравлением госпитализировали.

Следователи Белоцерковского района по этому факту начали досудебное расследование (ч.1, ч.2 ст.115, ст.166 УК).

Источник: Нацполиция Киевской обл.