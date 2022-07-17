Полтора года назад сердце киевлянина Николая Медведева перестало выполнять свои функции. Если выброс нормального сердца составляет 60-70 мл крови за одну систолу (сокращение сердечной мышцы), то у Николая он был – 16.

– При такой работе сердца даже ноги не ходят, – объяснил Николай.

Функциональные возможности сердечной мышцы хирурги Института сердца усилили, установив прибор под названием механическое сердце.

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– Это такой насос, который вмонтирован в левый желудочек, – рассказал пациент. – работает он от аккумуляторов, которые нужно заряжать каждые восемь часов. Это тяжело: нужно всегда носить сумочку с батарейками, но можно жить.

В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины Николай Медведев эвакуировался из столицы в поселок Стоинка, расположенный между Киевом и Бучей.

Итак, убегая от войны, он попал в смертельную ловушку.

– Электричества не было, газа не было, воды не было, – рассказал Николай. – А без электричества батарейки не работают. Если они разрядятся – смерть наступит мгновенно.

К счастью, у местных нашелся генератор. Человек заряжал от него свое механическое сердце. Так и выжил.

Несколько недель назад Николаю Медведеву сделали еще одну операцию. Вместо механического сердца ему пересадили сердце погибшего человека. Пациент чувствует себя хорошо.

– За последний год мы сделали 20 пересадок сердца, – сказал директор Института сердца, кардиохирург, профессор Борис Тодуров. – Мы должны сохранить все наши достижения, ничего не потерять. Уже с начала войны мы выполнили пять трансплантаций.

Один из пациентов – земляк Бориса Тодурова из Мариуполя. Владислав Середа раньше работал докером в Мариупольском порту. Но из-за тяжелой болезни сердца пришлось уйти с работы и переехать в Киев, что он сделал накануне войны.

В Институт сердца ему сделали пересадку сердца и сейчас он чувствует себя хорошо. Врачи говорят, что на УЗИ даже не видно, что сердце не родное.

Так украинские врачи спасают жизнь людей с тяжелыми сердечными заболеваниями, в то время, как коварные враги разрушают страну и уничтожают украинских граждан.

— То что оккупанты делают на нашей земле, иначе как геноцидом назвать нельзя, — сказал Тодуров. – Ведь в оккупированных городах остается много людей, прикованных к постели, передвигающихся на колясках, нуждающихся в срочных операциях. Им не предоставляется никакая медицинская помощь.

Каждую неделю бригады врачей Института сердца выезжают в разные регионы Украины и обследуют людей. Борис Тодуров с коллегами посетил клиники прифронтового Харькова. Медикам, работающим под обстрелами, привезли гуманитарную помощь. А оттуда забрали раненого пациента, нуждающегося в трансплантации.

Борис Тодуров также подчеркнул, что в Украине трансплантология работает на законным основаниях. Даже тогда, когда на нас идет вражеская орда, презирающая элементарные принципы гуманизма.