В этот сверхсложный год из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину наша медицинская система не только выстояла, но и во многих случаях смогла шагнуть вперед.

— Несмотря на постоянные массированные обстрелы и атаки врага, медицинская система выстояла, переориентировалась и продолжает оказывать медицинские услуги во всех уголках Украины, — подытожил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он также напомнил основные достижения и победы украинской системы здравоохранения в 2022 году:

Установлена зарплата врача на уровне не менее 20 тыс. грн , медсестры — не менее 13,5 тыс. грн.

, медсестры — не менее Полностью восстановлено 113 объектов поврежденных в результате военной агрессии медучреждений, 264 — в процессе восстановления.

объектов поврежденных в результате военной агрессии медучреждений, — в процессе восстановления. Запущен расширенный неонатальный скрининг на 21 орфанное заболевание.

орфанное заболевание. Проведены 379 трансплантаций органов.

трансплантаций органов. Расширяется программа реимбурсации Доступные лекарства . Включены для возмещения рецепты для лечения заболеваний психической сферы. В программе принимает участие 11,5 тыс. аптек, было погашено более 10 млн рецептов, фактическая стоимость возмещения которых составила более 2 млрд грн.

. Включены для возмещения рецепты для лечения заболеваний психической сферы. В программе принимает участие аптек, было погашено более рецептов, фактическая стоимость возмещения которых составила более Открылась дверь для пациентов в новых современных корпусах Национальной детской специализированной больницы Минздрава Украины Охматдет и Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

и На сайте Минздрава открыт специальный портал вакансий для медицинских работников. От запуска на портал представлено около 600 вакансий в учреждениях здравоохранения по всей Украине.

вакансий в учреждениях здравоохранения по всей Украине. Налажена координация с Еврокомиссией DG SANTE и DG ECHO в вопросах медицинской эвакуации и лечения украинцев в странах Евросоюза. Эвакуировано на лечение в 29 странах 2 354 больных и раненых взрослых и детей.

странах больных и раненых взрослых и детей. Подписаны соглашения с ЕС о присоединении Украины к европейской программе EU4Health.

Получены 10,5 тыс . тонн медицинской гуманитарной помощи на 12,8 млрд грн из 35 стран мира.

. тонн медицинской гуманитарной помощи на из стран мира. С начала войны через различные механизмы было закуплено и поставлено 779 автомобилей скорой помощи, внедорожники и бронированный эвакуационный транспорт.

автомобилей скорой помощи, внедорожники и бронированный эвакуационный транспорт. В сотрудничестве с правительством Республики Польша скоординировано партнерство медицинских университетов Украины и Польши, установлены модульные амбулатории семейной медицины и модульные временные пункты базирования службы ЭМД в Харьковской и Херсонской областях.

Медики Украины прилагают все усилия для улучшения доступа украинцев к медицинской помощи.