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Трансплантации и повышение зарплат: несмотря на войну, у украинской медицины есть достижения

31 декабря 2022, 13:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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В этот сверхсложный год из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину наша медицинская система не только выстояла, но и во многих случаях смогла шагнуть вперед.

— Несмотря на постоянные массированные обстрелы и атаки врага, медицинская система выстояла, переориентировалась и продолжает оказывать медицинские услуги во всех уголках Украины, — подытожил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он также напомнил основные достижения и победы украинской системы здравоохранения в 2022 году:

  • Установлена зарплата врача на уровне не менее 20 тыс. грн, медсестры — не менее 13,5 тыс. грн.
  • Полностью восстановлено 113 объектов поврежденных в результате военной агрессии медучреждений, 264 — в процессе восстановления.
  • Запущен расширенный неонатальный скрининг на 21 орфанное заболевание.
  • Проведены 379 трансплантаций органов.
  • Расширяется программа реимбурсации Доступные лекарства. Включены для возмещения рецепты для лечения заболеваний психической сферы. В программе принимает участие 11,5 тыс. аптек, было погашено более 10 млн рецептов, фактическая стоимость возмещения которых составила более 2 млрд грн.
  • Открылась дверь для пациентов в новых современных корпусах Национальной детской специализированной больницы Минздрава Украины Охматдет и Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.
  • На сайте Минздрава открыт специальный портал вакансий для медицинских работников. От запуска на портал представлено около 600 вакансий в учреждениях здравоохранения по всей Украине.
  • Налажена координация с Еврокомиссией DG SANTE и DG ECHO в вопросах медицинской эвакуации и лечения украинцев в странах Евросоюза. Эвакуировано на лечение в 29 странах 2 354 больных и раненых взрослых и детей.
  • Подписаны соглашения с ЕС о присоединении Украины к европейской программе EU4Health.
  • Получены 10,5 тыс. тонн медицинской гуманитарной помощи на 12,8 млрд грн из 35 стран мира.
  • С начала войны через различные механизмы было закуплено и поставлено 779 автомобилей скорой помощи, внедорожники и бронированный эвакуационный транспорт.
  • В сотрудничестве с правительством Республики Польша скоординировано партнерство медицинских университетов Украины и Польши, установлены модульные амбулатории семейной медицины и модульные временные пункты базирования службы ЭМД в Харьковской и Херсонской областях.
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