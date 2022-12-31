В этот сверхсложный год из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину наша медицинская система не только выстояла, но и во многих случаях смогла шагнуть вперед.
— Несмотря на постоянные массированные обстрелы и атаки врага, медицинская система выстояла, переориентировалась и продолжает оказывать медицинские услуги во всех уголках Украины, — подытожил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он также напомнил основные достижения и победы украинской системы здравоохранения в 2022 году:
- Установлена зарплата врача на уровне не менее 20 тыс. грн, медсестры — не менее 13,5 тыс. грн.
- Полностью восстановлено 113 объектов поврежденных в результате военной агрессии медучреждений, 264 — в процессе восстановления.
- Запущен расширенный неонатальный скрининг на 21 орфанное заболевание.
- Проведены 379 трансплантаций органов.
- Расширяется программа реимбурсации Доступные лекарства. Включены для возмещения рецепты для лечения заболеваний психической сферы. В программе принимает участие 11,5 тыс. аптек, было погашено более 10 млн рецептов, фактическая стоимость возмещения которых составила более 2 млрд грн.
- Открылась дверь для пациентов в новых современных корпусах Национальной детской специализированной больницы Минздрава Украины Охматдет и Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.
- На сайте Минздрава открыт специальный портал вакансий для медицинских работников. От запуска на портал представлено около 600 вакансий в учреждениях здравоохранения по всей Украине.
- Налажена координация с Еврокомиссией DG SANTE и DG ECHO в вопросах медицинской эвакуации и лечения украинцев в странах Евросоюза. Эвакуировано на лечение в 29 странах 2 354 больных и раненых взрослых и детей.
- Подписаны соглашения с ЕС о присоединении Украины к европейской программе EU4Health.
- Получены 10,5 тыс. тонн медицинской гуманитарной помощи на 12,8 млрд грн из 35 стран мира.
- С начала войны через различные механизмы было закуплено и поставлено 779 автомобилей скорой помощи, внедорожники и бронированный эвакуационный транспорт.
- В сотрудничестве с правительством Республики Польша скоординировано партнерство медицинских университетов Украины и Польши, установлены модульные амбулатории семейной медицины и модульные временные пункты базирования службы ЭМД в Харьковской и Херсонской областях.
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Медики Украины прилагают все усилия для улучшения доступа украинцев к медицинской помощи.
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