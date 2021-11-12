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Нужно, чтобы Covid-19 не доминировал. Что делать, чтобы преодолеть вирус

12 ноября 2021, 13:19
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
врач
Источник: Depositphotos

Сейчас необходимо хотя бы перевести коронавирус из стадии пандемии в фазу эндемии. Это позволит сосуществовать с ним, однако без значительного ущерба для жизни человека.

Об ожиданиях в борьбе с вирусом сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

— То, чего мы надеемся достичь, — это настолько низкий уровень, что, даже если  он не будет устранен полностью, но не сможет оказывает серьезного влияния на общественное здоровье или на то, как мы проживаем свою жизнь, — отметил директор Национального институт аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Для этого нужно вакцинировать людей.

— Если мы сделаем вакцинацию большего числа людей во всем мире, мы надеемся, что в течение разумного периода времени мы доберемся до той точки, когда заболеваемость коронавирусом может время от времени подниматься и опускаться на заднем плане, но она не будет доминировать над нами так, как делает прямо сейчас, — добавил он.

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Однако специалисты пока не берутся делать прогноз, что вирус выйдет окончательно искоренить. Они говорят, что с коронавирусом будет такая же ситуация, как и с гриппом.

В то же время человечество уже два года живет с опасным вирусом, за это время он забрал жизни более 5 млн людей на планете.

Источник
CNN
Теги
эпидения , Коронавирус Covid-19 , прогноз
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