Сейчас необходимо хотя бы перевести коронавирус из стадии пандемии в фазу эндемии. Это позволит сосуществовать с ним, однако без значительного ущерба для жизни человека.

Об ожиданиях в борьбе с вирусом сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

— То, чего мы надеемся достичь, — это настолько низкий уровень, что, даже если он не будет устранен полностью, но не сможет оказывает серьезного влияния на общественное здоровье или на то, как мы проживаем свою жизнь, — отметил директор Национального институт аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Для этого нужно вакцинировать людей.

— Если мы сделаем вакцинацию большего числа людей во всем мире, мы надеемся, что в течение разумного периода времени мы доберемся до той точки, когда заболеваемость коронавирусом может время от времени подниматься и опускаться на заднем плане, но она не будет доминировать над нами так, как делает прямо сейчас, — добавил он.

Однако специалисты пока не берутся делать прогноз, что вирус выйдет окончательно искоренить. Они говорят, что с коронавирусом будет такая же ситуация, как и с гриппом.

В то же время человечество уже два года живет с опасным вирусом, за это время он забрал жизни более 5 млн людей на планете.