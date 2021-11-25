В Украине создадут реестр доноров крови и компонентов крови, а также людей, которым запрещено жертвовать кровь. Соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании 24 ноября.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга. По его словам, Национальный реестр будет обеспечивать безопасность донорской крови благодаря учету данных о медицинском осмотре донора.

Также в реестре будут результаты медосмотра доноров перед донацией, информация об инфекциях и о качестве крови, определение групповой и резус-принадлежности и других иммуногематологических исследований.

В Министерстве здравоохранения отметили, что реестр поможет отслеживать движение донорской крови и компонентов крови от донора к реципиенту “от вены к вене”.

— Реестр позволит в автоматическом режиме подсчитывать количество донаций, что даст возможность присвоить определенному человеку статус — Почетный донор Украины, — отметил Ляшко.

Министр утверждает, чтобы получить статус Почетного донора Украины, человек должен суммарно сдать 40 максимально допустимых доз крови или 60 максимально допустимых доз плазмы крови, или 40 максимально допустимых доз клеток крови (эритроциты, тромбоциты или лейкоциты).

Ответственными за создание и функционирование реестра будут Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины.