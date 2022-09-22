В Украине подтвердили третий случай оспы обезьян. Об этом в марафоне Единые новости сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

– Все трое пациентов имеют легкое течение заболевания. Они не имели подтвержденного контакта с больными обезьяньей оспой. И не уезжали за границу. Пока происходит эпидемиологическое расследование, — рассказал Кузин.

Известно, что все больные – мужчины в возрасте 25-35 лет.

В Украине сейчас есть диагностические возможности, ПЦР-системы для проведения соответствующей диагностики. Эти тест-системы были доставлены в страну еще с июля и сейчас имеются в наличии.

Сейчас смотрят

Человек, у которого есть симптомы – повышенная температура тела, сыпь, характерная для обезьяньей оспы, и имеющий в анамнезе незащищенные половые отношения, должен обратиться к врачу. Для установления диагноза и назначения симптоматического лечения.