Адаптивный карантин в Украине, третья волна коронавируса в Европе и клинические испытания новой Covid-вакцины. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 24 февраля.

Украина вернулась к адаптивному карантину. На региональном уровне страну поделили на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Так, Ивано-Франковская и Черновицкая области будут находиться в красной карантинной зоне. Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская — в оранжевой. Остальные регионы остаются в желтой зоне.

Украина планирует провести первый этап прививки против коронавируса в максимально сжатые сроки. Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что медицинские работники должны получить максимальную защиту, поэтому нет времени на раскачку.

Также, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко заявил, что страна должна приложить максимальные усилия, чтобы закончить вакцинацию от коронавируса всех желающих до конца 2021 года. В то же время он подчеркнул, что прививки — единственная эффективная профилактика болезни.

Сейчас первую прививку получил врач-реаманитолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко. Врач сообщил, что чувствует себя хорошо, никаких осложнений нет. Он убежден, что вакцинация сейчас является одним из маркеров цивилизованного человека.

Кроме того, первую прививку от коронавируса в Виннице сделали семейному врачу Людмиле Бойко, в Черниговской области — заведующему отделением интенсивной терапии областной больницы Игорю Кузину. Всего в течение дня прививки должны сделать 14 врачам.

В КГГА сообщили, что Киев получил 42 тыс. доз вакцин и готов к прививке. Поэтому 25 февраля в столице стартует вакцинация препаратом Oxford/AstraZeneca. Первые прививки сделают медикам Александровской клинической больницы.

А на Прикарпатье, из-за ухудшения Covid-ситуации, за семь дней дополнительно развернули более 600 койко-мест для больных коронавирусом. Из них 120 в мобильном госпитале.

Также, Украина примет участие в клинических испытаниях новой вакцины против коронавируса в форме назального спрея или капель, которая будет производиться в Индии.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что компания-разработчик уже начинает первую стадию испытаний. По второй и третьей стадии — эту часть исследований могут провести в Украине. Он считает, что это даст стране приоритетный доступ к вакцине в случае доказательства ее эффективности.

Завершить все клинические испытания производитель планирует до сентября-октября 2021 года, чтобы выйти на рынок с готовым продуктом.

Кроме того, Степанов в Индии, где он лично следил за поставками вакцин против коронавируса в Украину, договорился о поставках еще дополнительных 5 млн доз вакцины от Novavax.

В то же время Государственный экспертный центр МЗ завершил экспертизу двух вакцин от Covid-19 — AstraZeneca и Pfizer под обязательство для экстренного использования.

Между тем Православная церковь Украины сообщила, что нет никаких возражений по вакцинации от коронавирусной инфекции, ведь она как медицинская процедура никакого противоречия Божьим заповедям и принципам христианской веры не несет. Также в ПЦУ отметили, что церковь никого не будет заставлять вакцинироваться, ведь процедура вакцинации должна быть добровольной и осознанной.

В то же время европейские страны заявляют о начале третьей волны Covid-19. В частности, ухудшения Covid-ситуации фиксируют в Польше, Литве и Германии.

Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что пандемия коронавируса может закончиться в начале 2022 года. Руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге считает, что вирус продолжит распространяться в мире, однако потребности в жестких карантинных ограничениях не будет.

А вот в США планируют изготовить и продать 240 млн доз вакцин в марте. Среди них компании Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Сначала препарат будут распределят в США, а затем смогут поставлять в другие страны.

Также вакцину Pfizer хотят разрешить хранить в стандартных морозильных камерах вместо ультрахолодных условий. Такое решение должно одобрить Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. Ожидается, что управление изменит инструкцию по использованию вакцины.

Известно, что в прошлом году Управление по контролю за продуктами предоставило разрешение на экстренное использование вакцины при ее хранении при температуре от -80ºC до -60ºC.

В Израиле продолжили обязательный карантин в гостинице для туристов. Ограничения будут действовать до 9 марта. Так, все иностранцы, въезжающие на территорию Израиля, должны будут пройти обязательный карантин в течение 14 дней.

В Грузии обнаружили три случая заражения британским штаммом коронавируса. Также более 30 больных под подозрением.

В Швейцарии могут ввести исключения из карантина для людей, которые сделали Covid-прививки. Такая инициатива возникла с целью поощрения вакцинации. Так, вакцинированным людям могут позволить свободно посещать рестораны, концерты и другие массовые мероприятия. В то же время им все равно придется носить защитные маски.

В Южной Корее с 26 февраля 2021 года начинают вакцинацию населения против коронавируса. Иммунизацию будут проводить веществом от AstraZeneca, которую изготовили в стране. Сначала прививки сделают медикам.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что ситуация в стране вновь требует немедленного введения чрезвычайного положения. Так, в Чехии уже подтвердили три случая коронавируса южноафриканского штамма.

В свою очередь, Польша усилила карантин и изменила правила въезда для иностранцев из-за стремительного распространения Covid-19. В частности, самоизоляцию после пересечения границы увеличат минимум до 14 дней. Также планируется закрыть торговые центры, гостиницы, кинотеатры, бассейны, театры и музеи. В общественных местах вводят обязательное ношение масок.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 февраля в Украине подтвердили 1 317 694 случая коронавируса. За сутки заболевание обнаружили у 5 850 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской областях (600), городе Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.