Согласно еженедельному отчету Института общественного здравоохранения Sciensano, в Бельгии зарегистрирована первая смерть от обезьяньей оспы. Это третья смерть в Европе от этой инфекции.

В отчете говорится, что жертвой оспы обезьян в Бельгии стал пациент, имеющие хронические заболевания.

В Бельгии, как и везде, случаи инфицирования сосредоточены среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. На конец августа в стране с населением 11,5 млн человек было зарегистрировано 706 случаев, 32 из них потребовали госпитализации.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, Европа и Соединенные Штаты являются очагами глобальной вспышки оспы обезьян. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 50 496 случаев заболевания и 16 смертей.

Напомним, что 24 июля ВОЗ объявила самый высокий уровень тревоги, классифицировав оспу обезьян как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения наряду с Covid-19.