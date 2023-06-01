На Закарпатье медики скорой помощи спасли 16-летнюю жительницу села Каменское Береговского района, у которой начались преждевременные роды на фоне кровотечения. Третий ребенок женщины появился на свет прямо в автомобиле.

Как сообщили медики, у роженицы они были спустя десять минут после поступления вызова. Это была ситуация из разряда критических, когда на счету — буквально каждая секунда. Ведь под угрозой сразу две жизни — молодой женщины и еще нерожденного ребенка.

Стало известно, что на учете у гинеколога или семейного врача роженица не состояла. Схватки начались преждевременно — на 32-34 неделе беременности.

Как рассказали медики, после осмотра врач скорой приняла решение транспортировать роженицу в медицинское учреждение. Но по дороге время между схватками стремительно сокращалось и ребенок вот-вот должен был родиться.

Тогда медицинское авто остановилось и бригада приготовилась принимать роды. Ситуация усложнялась тем, что у ребенка было седалищное предлежание, а роженица хрупкого телосложения.

Благодаря опыту и профессионализму медиков все прошло благополучно и родилась девочка. Однако младенец не кричал и не дышал. Медики экстренки провели реанимационные мероприятия и через 2-3 минуты ребенок громко закричал.

Роженицу бригада скорой доставила в родильное отделение Иршавской районной больницы.

Источник: Закарпаття онлайн