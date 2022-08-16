На пляже базы отдыха Рута, расположенной в курортной Затоке, разорвалась противокорабельная мина, которую прибило к берегу. В это время здесь, несмотря на все запреты и предостережения, отдыхали десятки людей. Кадры взрыва зафиксировала камера внешнего наблюдения.

— Было установлено, что несколько людей, которые работали на строительстве, проигнорировали предупредительные таблички на пляже и пошли купаться в море, — рассказала журналистам Фактов ICTV пресс-секретарь ГУ ЧС в Одесской области Любовь Гордиевская.

По ее словам, в результате взрыва погибли трое мужчин в возрасте 25, 32 и 53 года родом из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей. Тела двух старших погибших нашли еще вчера, а младшего сегодня, 16 августа, с помощью квадрокоптера.

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Еще двоих пострадавших, 43-летнего мужчину из Черниговщины и 44-летнюю женщину из Киевщины, госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам хирурга Павла Паламарчука, оба пациента — с закрытыми минно- взрывными травмами. Женщина была госпитализирована в хирургическое отделение, мужчина — в реанимацию.

— У обоих пациентов установлен разрыв органов дыхания. Их по очереди взяли в операционную. Во время операции был установлен разрыв тонкой кишки и множественные ушибы, — рассказал медик.

Сейчас пострадавшие находятся в реанимации. Впереди у них два месяца реабилитации.

В Одесской ОВА говорят, что с начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины на море, от взрывов вражеских противокорабельных мин погибли уже семеро людей.

Военные в очередной раз призывают людей не пренебрегать правилами безопасности и не посещать пляжи.