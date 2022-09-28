Уведомлений о тревоге в тот день не было. 11-летний Артем из Харькова играл в футбол, когда в его двор прилетели российские кассетные бомбы. Как следствие – у мальчика открытая минно-взрывная травма грудной и брюшной полости, повреждение внутренних органов (легких, диафрагмы и печени) с инфекционным осложнением.

Он три дня находился в коме, перенес восемь операций. Парень хватался за жизнь, снова научился ходить и двигать руками, ведь остался несокрушимым.

Через неделю его эвакуировали во Львов в детскую больницу Святого Николая. Месяц парень не поднимался с кровати.

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Специалисты хирургического отделения во главе с заведующим Дмитрием Грицаком, руководителем Центра хирургии больницы Св. Николая Андреем Дворакевичем, лечащим врачом Анной Салыгой делали все возможное, чтобы вернуть ребенку здоровье.

Вместе с британскими и американскими коллегами они выполнили мальчику ряд высокотехнологичных вмешательств — это восстановление целостности грудной клетки и правого легкого, а также печени, органов брюшной полости.

Все это время состояние Артема стабилизировала команда анестезиологов отделения интенсивной терапии во главе с заведующим Яремой Безниско.

Затем Артема перевели в общую палату, и тут за него взялись реабилитологи. До сих пор старший физиотерапевт Сергей Худа помогает парню восстановить функциональность правой руки и улучшить походку.

Мама мальчика Анна радуется успехам сына. Благодаря совместным усилиям специалистов мальчик уже бегает и даже играет в футбол. А еще он сам одевается, умывается. С тех пор как Артем попал в больницу, Анна твердо решила — лечить сына будет только в Украине. И еще ни разу об этом не пожалела.

Именно в Национальном реабилитационном центре Несокрушимые Первого медобъединения Львова каждый пострадавший от войны получает шанс на полноценную жизнь.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: : Первое медобъединение Львова