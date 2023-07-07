Саше сейчас 25, а на войну пошел в 19. У него нет руки, коленного сустава, но и нет уже осколков в мозге. Только шрамы на голове остались.

В первые дни большой войны был в Попасной, впоследствии — в другой горячей точке. Во время одного из ожесточенных боев вражеский снаряд взорвался рядом, унеся жизни Сашиных побратимов.

А сам он три часа лежал в поле под обстрелами с раздробленными костями и открытыми переломами и ранами.

Когда вынесли раненого с поля боя, началась тяжелая борьба за жизнь.

— Год провели в разных госпиталях. Операции, лекарства, реабилитологи, психологическая поддержка. Учимся вместе жить в новых реалиях, — рассказывает мама бойца.

Позади — четыре месяца неподвижности. А сейчас парень летит в Германию, там обещали, как он говорит, “починить” ногу.

— А руку уже, считай, имею, просто бионический протез не успел приехать, — улыбается Саша.

Говорит, всегда хотел быть военным. И очень переживает, чтобы ему не “дали” инвалидность.

— Ну, чтобы хоть инструктором смог работать, пользу приносить, — говорит раненый.

Невероятная сила духа ему обязательно поможет в жизни.

Источник и фото: Львівський Обласний Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф