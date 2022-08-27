Больше трех месяцев без судорог! Львовские детские нейрохирурги провели одну из самых сложных операций при эпилепсии. Они разъединили полушария головного мозга 8-летнему Олежику, чтобы прекратить распространение приступов.

Мальчик страдает туберозным склерозом / TSC — генетическое заболевание, поражающее нервную и другие системы и сопровождающееся эпилептическими приступами.

Операцию – калозотомию – детские нейрохирурги провели совместно с эпилептологами. Выбор метода хирургического лечения эпилепсии при туберозном склерозе – непростой путь, который прошли врачи. Они несколько лет отслеживали историю приступов пациента. Именно калозотомия – стала началом хирургического лечения эпилепсии у Олежика.

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Во время операции мальчику удалось разъединить полушария и произвести полное рассечение мозолистого тела (total callosotomy). Результаты хирургического лечения отличные. Вот уже три месяца Олежика совсем не беспокоят судороги. Хотя раньше бывало до 10 эпизодов в сутки. Это мешало мальчику в повседневной жизни и значительно задерживало интеллектуальное развитие ребенка.

В Больницу Св. Николая сейчас он приходит с родителями на профилактические осмотры. Врачи отслеживают состояние мальчика, чтобы определить дальнейшую тактику лечения и необходимость последующих этапов.

Несмотря на сложность доступа к задним отделам такой анатомической структуры головного мозга, как мозолистое тело, нейрохирургам при каждой из таких операций удавалось проводить полное разобщение полушарий маленьким пациентам, что в свою очередь помогло избавиться или значительно уменьшить количество эпилептических приступов.

Источник: Первое медицинское объединение Львова

Фото: Первое медицинское объединение Львова