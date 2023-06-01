Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Три месяца ходил с высокой температурой и одышкой: в Киеве спасли 30-летнего мужчину

1 июня 2023, 14:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція
Источник: Depositphotos

Специалисты Института сердца Минздрава Украины прооперировали 30-летнего киевлянина, который три месяца жаловался на высокую температуру и сильную одышку.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

Читайте также:
серцево-судинні захворювання5 правил, которые нужно знать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

— Пациенту срочно провели ряд обследований. На УЗИ обнаружили гигантскую вегетацию (инфекцию) на створках трехстворчатого клапана сердца и поставили диагноз — инфекционный эндокардит, — говорится в сообщении.

По словам медиков, это обычное осложнение у пациентов с вредными привычками.

Кардиохирурги Института выполнили операцию по замене трехстворчатого клапана биологическим протезом.

Медики призывают украинцев бережно относиться к своему здоровью, вести здоровый образ жизни и тщательно контролировать работу своей сердечно-сосудистой системы.

Источник: Институт сердца Минздрава 

Теги
Інститут серця Операция Серце
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь