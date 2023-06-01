Специалисты Института сердца Минздрава Украины прооперировали 30-летнего киевлянина, который три месяца жаловался на высокую температуру и сильную одышку.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Пациенту срочно провели ряд обследований. На УЗИ обнаружили гигантскую вегетацию (инфекцию) на створках трехстворчатого клапана сердца и поставили диагноз — инфекционный эндокардит, — говорится в сообщении.

По словам медиков, это обычное осложнение у пациентов с вредными привычками.

Кардиохирурги Института выполнили операцию по замене трехстворчатого клапана биологическим протезом.

Медики призывают украинцев бережно относиться к своему здоровью, вести здоровый образ жизни и тщательно контролировать работу своей сердечно-сосудистой системы.

Источник: Институт сердца Минздрава