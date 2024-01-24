Чтобы снова встать на ноги, 13-летней Виктории после тяжелой травмы понадобились три оперативных вмешательства. Лечение, которое длилось в течение двух лет, недавно успешно завершилось.

Последствия травмы

В 2022 году девочка обратилась к специалистам специализированного детского центра со сложным смещением головки бедра после тяжелой травмы.

Львовские ортопеды вместе со швейцарским коллегой Ульрихом Экснером поэтапно возвращали подростку способность ходить. Сегодня Виктория почти здорова.

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— На прошлой неделе мы сняли фиксаторы. А также установили вспомогательные средства для корректировки зон роста на ногах, чтобы избежать прихрамывания в будущем. Теперь Виктория вполне здорова, — сообщил хирург-ортопед больницы Александр Щуровский.

Источник и фото: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр