Чтобы снова встать на ноги, 13-летней Виктории после тяжелой травмы понадобились три оперативных вмешательства. Лечение, которое длилось в течение двух лет, недавно успешно завершилось.
Последствия травмы
В 2022 году девочка обратилась к специалистам специализированного детского центра со сложным смещением головки бедра после тяжелой травмы.
Львовские ортопеды вместе со швейцарским коллегой Ульрихом Экснером поэтапно возвращали подростку способность ходить. Сегодня Виктория почти здорова.
— На прошлой неделе мы сняли фиксаторы. А также установили вспомогательные средства для корректировки зон роста на ногах, чтобы избежать прихрамывания в будущем. Теперь Виктория вполне здорова, — сообщил хирург-ортопед больницы Александр Щуровский.
Источник и фото: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр