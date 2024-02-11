Александра Рыбак в свои 25 лет сумела победить острый лимфобластный лейкоз и стать счастливой мамой. Историю мужественной украинки рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.
Три года борьбы
— Саша всегда была активной, много занималась плаванием. В какой-то момент девушка начала чувствовать боль в ребрах и сильную усталость. Рак диагностировали не сразу, — говорилось в сообщении.
Отмечается, что последующая борьба с болезнью продолжалась три года. Полтора года лечения в больнице и еще полтора – прием сухой химии в форме таблеток.
Была сильная поддержка
— С самого начала я была настроена бороться и не позволяла думать, что что-то может пойти не так. Однако были и минуты отчаяния. Когда пришлось обрезать волосы и я долго не могла смотреть в зеркало, на улицах ловила на себе взгляды других людей, — рассказывает Саша.
По словам Александры, у нее была значительная поддержка в стенах больницы в лице врачей, волонтеров, медсестер.
Рак не препятствует материнству
Вместе с Сашей лечились и другие девчонки, которые стали ее подругами. С тех пор они постоянно общаются, поддерживают друг друга. К тому же все стали мамами — еще одно доказательство того, что даже рак не препятствует материнству.
Главное и важное
— Я бы сказала, что борьба с онкоболезнью – это как плавание в открытом океане. Пока ты гребешь – ты на плаву. А еще очень важно – мечтать, любить, улыбаться, — говорит Александра.
По словам девушки, главное — заботиться о своем здоровье, своевременно обследоваться, потому что время в лечении рака – это решающий фактор.