Александра Рыбак в свои 25 лет сумела победить острый лимфобластный лейкоз и стать счастливой мамой. Историю мужественной украинки рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Три года борьбы

— Саша всегда была активной, много занималась плаванием. В какой-то момент девушка начала чувствовать боль в ребрах и сильную усталость. Рак диагностировали не сразу, — говорилось в сообщении.

Отмечается, что последующая борьба с болезнью продолжалась три года. Полтора года лечения в больнице и еще полтора – прием сухой химии в форме таблеток.

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Была сильная поддержка

— С самого начала я была настроена бороться и не позволяла думать, что что-то может пойти не так. Однако были и минуты отчаяния. Когда пришлось обрезать волосы и я долго не могла смотреть в зеркало, на улицах ловила на себе взгляды других людей, — рассказывает Саша.

По словам Александры, у нее была значительная поддержка в стенах больницы в лице врачей, волонтеров, медсестер.

Рак не препятствует материнству

Вместе с Сашей лечились и другие девчонки, которые стали ее подругами. С тех пор они постоянно общаются, поддерживают друг друга. К тому же все стали мамами — еще одно доказательство того, что даже рак не препятствует материнству.

Главное и важное

— Я бы сказала, что борьба с онкоболезнью – это как плавание в открытом океане. Пока ты гребешь – ты на плаву. А еще очень важно – мечтать, любить, улыбаться, — говорит Александра.

По словам девушки, главное — заботиться о своем здоровье, своевременно обследоваться, потому что время в лечении рака – это решающий фактор.