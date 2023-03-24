Как сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), в 16 штатах страны на данный момент 68 пациентов стали жертвами использования препарата искусственных слез.

Речь идет о заражении людей крайне устойчивым к антибиотикам штаммом синегнойной палочки. В итоге три человека погибли, восемь утратили зрение и еще четырем была сделана операция по удалению глазного яблока.

Случаи заражения синегнойной палочки в CDC начали регистрировать с мая 2022 года. До этого времени штамм никогда в США не обнаруживали.

Сейчас смотрят

В итоге эксперты выяснили, что большинство пострадавших пользовались искусственными слезами в виде глазных капель, предназначенных для увлажнения глаз.

Хотя пациенты сообщили о более 10 марках капель, чаще всего это были безрецептурные искусственные слезы бренда EzriCare, лабораторный анализ которых подтвердил наличие опасного штамма.

В настоящее время эксперты CDC и Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) призывают врачей и пациентов не использовать капли брендов EzriCare или Delsam Pharma.

Людей просят обращаться к врачам, если они уже имели опыт использования этих капель и наблюдают симптомы инфекции глаза, например выделение из глаз или их покраснение, повышенную чувствительность к свету, боль или дискомфорт в глазах или нечеткое зрение.

Источник: nauka.ua