Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова выхаживают тяжело раненого украинского защитника, который трижды подвергался смертельной опасности.

Об этом на своей странице в Facebook написала медицинская сестра больницы Елена Калыста.

— Его группа выходила из задания. Когда возвращались, попали на заминированное поле. Одна мина разорвалась совсем рядом. Все побратимы, к сожалению, погибли, — пишет Елена.

Медсестра из этических соображений не называет имя пациента.

Парень выполз на дорогу, где его подобрал эвакуационный автомобиль. Только двинулись к стабилизационному пункту, в авто прилетел дрон-камикадзе. Все, кто были рядом — 200-е, а наш парень снова выжил.

— Тяжело раненый, он оказал себе первую помощь и лег вдоль дороги. Жизнь потихоньку его покидала. К счастью, проезжало еще одно авто. Парня забрали и повезли к медикам. Не успели проехать и 500 метров, как пикап подорвался на мине, — рассказывает медсестра.

Машина загорелась. Защитник не помнит, как выбрался из нее. Последнее что осталось в памяти — как катился по траве, чтобы потушить на себе пламя.

По словам медика, сейчас воин находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии для больных с гнойно-септической патологией. Выздоравливает, хочет обратно к побратимам, потому что понимает: если трижды выжил в аду, значит, его еще ждет много дел.

Источник: Елена Калыста