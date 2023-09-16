Видимо, многим знакома картина — белые, мелкие хлопья на плечах. Речь идет о перхоти, которая доставляет большой дискомфорт как женщинам, так и мужчинам. Что провоцирует ее появление и возможно ли избавиться от перхоти навсегда, Факты ICTV спросили у трихолога-парикмахера Светланы Сиксай.

Причины возникновения перхоти

Почти у каждого третьего человека, независимо, женщина или мужчина, есть перхоть. Среди причин ее возникновения называют неправильный уход за волосами. В частности — использование фенов, спреев и других средств, содержащих спирт. Впрочем, причина может быть не только внешней.

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— У каждого из нас в организме есть дрожжеподобный гриб Malassezia. Этот грибок питается кожным салом. Грязная кожа головы является благоприятной средой для его развития, что в конечном итоге приводит к появлению перхоти. Поэтому очень важно поддерживать здоровое состояние кожи головы. Также перхоть может возникать из-за сухой кожи головы. Перхоть — неприятное состояние, при котором может быть и зуд, и шелушение, — рассказывает Светлана Сиксай.

Среди причин появления перхоти могут быть гормональные сбои, прежде всего нарушение обмена веществ и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. А еще — неврозы и стрессы.

— Люди могут подумать — что здесь общего? Оказывается, что длительный стресс — это всегда высокий уровень гормонов. Например, кортизола, который подавляет деятельность иммунной системы. И конечно, когда иммунная система ослаблена — снижается способность организма вообще бороться с некоторыми грибковыми инфекциями или кожными заболеваниями. Следовательно, может появиться перхоть, — объясняет трихолог.

Перхоть также может появиться из-за аллергических реакций на какой-то шампунь или краску для волос. Но прежде всего нужно понять, от чего она появляется. Ведь наша кожа — это зеркало состояния организма. И только узнав о причине, нужно выбирать средства для борьбы с проблемой.

Как побороть перхоть

Прежде всего следует наладить рацион питания. Есть только сбалансированную пищу и пить достаточно воды. Взрослому человеку — не менее 1,5 л. Потребление полуфабрикатов, сахара и других обработанных продуктов может способствовать размножению дрожжей и усилению перхоти.

А еще — обязательно используйте шампунь с кетоконазолом, пиритионом цинка.

— В составе шампуня может быть даже каменноугольная смола. На самом деле, подбор шампуня может быть длительным процессом. Даже не все фармацевты умеют правильно читать и трактовать содержание веществ в средстве, — говорит эксперт.

Обязательно в составе может быть пантенол, протеины, которые могут помогать коже заживать. Косметическую химию надо изучать очень долго, и не все могут ее понимать. Надо смотреть на все составляющие и соотношение друг к другу. Поэтому лучше обращайтесь к специалистам. Потому что иногда неправильно подобранный шампунь наоборот может ухудшить ситуацию и пересушить кожу головы.

А вот бороться домашними средствами с перхотью трихологи не советуют.

— Многие пытаются бороться с перхотью, используя кокосовое масло или алоэ вера. Я не сторонник этих домашних рецептов и масок. Сейчас есть очень много действенной косметики с пилингами, шампунями против появления перхоти. Этим можно и пользоваться, — говорит Светлана Сиксай.

Но лучше всего сначала обратиться к трихологу и определить причину появления перхоти. Потому что иногда ею может быть не шампунь, который вам не подходит, а тот же грибок или другие проблемы организма.

А еще — обязательно будьте физически активными. Это значительно уменьшит уровень стресса в организме, следовательно — вероятность появления перхоти. Как пример — можно заниматься дыхательной гимнастикой или медитацией.

— Но, к сожалению, вылечить перхоть навсегда невозможно. Почему? Потому что этот гриб Malassezia живет у каждого. И когда у нас идет нарушение ph кожи головы, внутренней системы организма, он начинает прогрессировать, и появляется перхоть. К тому же, не стоит думать, что оно пройдет само по себе. Если бы так было, то мы, трихологи, не имели бы работы, — рассказывает эксперт.

И предостерегает — если постоянно не обращать внимания на появление перхоти и снимать только определенные ее симптомы, то со временем это может перерасти в более глубокие проблемы, к примеру, себорейный дерматит или псориаз.