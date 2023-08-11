Михаил Юрчук — десантник, который потерял на войне руку и ногу, и который первым получил бионический протез в Центре Незламні, впервые стал отцом.

Не случайно снимок счастливого папы с новорожденной дочкой, которую он держит бионической рукой, выложили именно на странице Центра.

Ведь Михаил, который сначала был здесь пациентом, остался работать в Незламних после протезирования. Сейчас он — ментор для раненых защитников, которые тоже потеряли конечности на фронте и только становятся на путь восстановления.

Собственным примером этот наставник ежедневно показывает пациентам Центра Незламні, что, несмотря на все испытания и, казалось бы, ограничения, стоит жить на полную! И это вполне возможно.

Михаила во всем поддерживает его жена Мария. Она уверена, даже с протезами руки и ноги ее муж — самая надежная опора и защита. А для доченьки — самый лучший в мире папа!

Маленькая дочь Михаила Юрчука будет расти в свободной стране. Побратимы отца делают для этого все возможное и невозможное.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова