В исследовании, проведенном Королевским колледжем Лондона, ученые доказали, что симптомы инфекции могут проявляться и через два года после выздоровления от Covid-19. Но не у всех.

Стойкие когнитивные нарушения — так называемый “мозговой туман” — после полного выздоровления сохраняются у людей, болевших коронавирусной болезнью более трех месяцев.

Исследование показало, что “мозговой туман” длительного Covid-19 сравним со старением на 10 лет.

— Даже спустя два года после первого заражения некоторые люди не чувствуют себя полностью выздоровевшими, их жизнь усложняют долгосрочные последствия коронавируса, — сказала Клэр Стивс, профессор Королевского колледжа.

Согласно государственной переписи населения 2023 года, по состоянию на январь 2023 года около двух млн человек, живущих в Великобритании, страдали длительным Covid-19. То есть, у них такие симптомы, как усталость, трудности с концентрацией внимания, одышка и мышечные боли продолжались более четырех недель с момента заражения.

В исследовании приняли участие более 5100 участников из биобанка Covid Symptom Study.

С помощью 12 когнитивных тестов исследователи изучили рабочую память, внимание, мышление и двигательный контроль участников эксперимента между двумя периодами 2021 и 2022 годов.

Более низкие когнитивные показатели были зафиксированы у лиц, которые ощущали симптомы Covid-19 более 12 недель.

Ученые не обнаружили значительных улучшений и во втором туре исследований — в апреле и июне 2022 года, т.е., через девять месяцев после первого.

Но были и случаи полного выздоровления даже среди тех, у кого симптомы Covid-19 наблюдались в течение более трех месяцев.

Один из авторов исследования доктор Натан Читам назвал это обнадеживающей новостью.