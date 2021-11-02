В Украине уровень госпитализации пациентов с Covid-19 и уровень смертности от него прекратили высокий рост. Но до сих пор остается риск повторной вспышки заболевания.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 2 ноября.

— Сейчас мы говорим о первых положительных признаках: госпитализация и уровень смертности прекратили высокий рост и временно стабилизировались на самом высоком историческом уровне. Но это не значит, что это уже пиковые нагрузки на систему здравоохранения, — отметил он.

Ганиченко рассказал, что такая ситуация может быть связана с тем, что сейчас стремительно наращиваются темпы вакцинации от коронавируса из-за введения красной зоны карантина в некоторых областях.

По его словам, сейчас риск повторного роста Covid-заболеваемости очень высок. Поэтому говорить о стабилизации ситуации в Украине пока рано.

Эксперт добавил, что в настоящее время выписки пациентов с коронавирусом продолжают расти большими темпами, чем госпитализации. Количество пациентов с Covid-19 может стабилизироваться в течение одной-двух недель.

В KSE месяц назад ожидали пик заболеваемости Covid-19 в середине ноября. Но сейчас в Украине максимальные показатели Covid-19 могут фиксировать в первой половине этого месяца. Поэтому необходимо ускорить темпы вакцинации и соблюдать карантин.

Источник: KSE

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka