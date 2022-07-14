В Мариуполе острая нехватка медикаментов. Жителям приходится покупать лекарства из рук. Особенно страдают онкобольные, больные туберкулезом и сахарным диабетом.

Чаты оккупированного города переполнены предложениями по продаже лекарств. При этом предлагают даже йод, зеленку и бинты.

Мариупольцы, тоже пишут, какие лекарства ищут, ведь в городе просто нет аптек. А черный фармрынок опасен, ведь никто не может гарантировать качество лекарства.

Сейчас смотрят

Это может привести к опасным последствиям.

Такая ситуация хорошо показывает “заботу” оккупантов и коллаборантов о мариупольцах.

Жители, чтобы выжить и пролечиться, должны покупать лекарственные средства в три раза дороже и за рубли.

Источник: Мариупольский горсовет