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“Забота” по-русски: перекупщики дерут три шкуры с жителей Мариуполя за лекарства

14 июля 2022, 18:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
таблетки

В Мариуполе острая нехватка медикаментов. Жителям приходится покупать лекарства из рук. Особенно страдают онкобольные, больные туберкулезом и сахарным диабетом.

Чаты оккупированного города переполнены предложениями по продаже лекарств. При этом предлагают даже йод, зеленку и бинты.

Маріуполь ліки

Аптечка на заказ от оккупантов

Мариупольцы, тоже пишут, какие лекарства ищут, ведь в городе просто нет аптек. А черный фармрынок опасен, ведь никто не может гарантировать качество лекарства.

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Это может привести к опасным последствиям.

Такая ситуация хорошо показывает “заботу” оккупантов и коллаборантов о мариупольцах.

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Жители, чтобы выжить и пролечиться, должны покупать лекарственные средства в три раза дороже и за рубли.

Источник: Мариупольский горсовет

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