Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні реабилитируют 37-летнего Романа Сироту, который в результате ранения остался без ноги. Воин мечтает стать на протез и совершить пешую прогулку по историческому центру Львова.

Об этом написали на своей странице в Facebook сотрудники Первого медобъединения Львова, в состав которого входит Центр.

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— Роман, продавец-консультант по профессии, пошел добровольцем еще в начале полномасштабного вторжения. Сначала защищал подступы к столице, а затем воевал на Лиманском и Бахмутском направлениях. На последнем в ноябре прошлого года получил тяжелое ранение, — говорится в сообщении.

Ногу посекли осколки

Как рассказал сам Роман, посреди ночи враг попал по украинским позициям из автоматического гранатомета. Боеприпас приземлился возле защитника и осколки гранаты посекли ему ногу.

Роман самостоятельно наложил себе турникет, но эвакуироваться не мог: работали вражеские дроны. В то же время понимал, что с рассветом шансов выбраться будет еще меньше.

— К счастью, поднялся туман, который парализовал работу вражеских беспилотников, и я смог выйти из окопа и двинуться к точке эвакуации. Сначала прыгал, а когда уже не мог, меня тянули побратимы просто за лямки бронежилета, — рассказывает воин.

Турникет на ноге был слишком долго

По словам медиков, в стабпункт Романа доставили только через семь часов после получения ранения. Турникет слишком долго пробыл на ноге. Конечность пришлось ампутировать. Боец говорит, что был к этому морально готов.

После лечения в Днепре и Киеве, на реабилитацию Романа направили во Львов — в Центр Незламні.

Фантомные боли

По словам врачей, сначала пациент очень страдал от фантомной боли. Такое часто случается после ампутаций, когда мозг подает неправильные сигналы и человек продолжает чувствовать физическую боль в конечности, которой уже нет.

Фантомные боли лечатся с помощью психотерапии, физической терапии и медикаментов.

— Я ничего не мог делать, даже нормально заснуть. Фантомные боли я сначала чувствовал на 8 баллов из 10. Сейчас — всего на 2 балла. Терапия, которую предоставляют мне здесь специалисты, помогает, — рассказывает Роман.

Ни о чем не жалеет

Он признается, что, несмотря на потерю ноги, боль, длительное лечение и реабилитацию, ни о чем не жалеет. Уверен, что его выбор в марте 2022 года был единственно правильным: если бы знал в начале войны, что потеряет конечность, все равно пошел бы воевать.

Сегодня защитник очень хочет как можно быстрее получить протез. Говорит, что раньше ему никогда не выпадала возможность побывать во Львове. Поэтому, когда освоит ходьбу на искусственной конечности, первое что сделает — пойдет на экскурсию.

Источник: Первое медобъединение Львова