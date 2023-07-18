В Киеве снова десант иностранных друзей. На этот раз — повод для визита — предстоящий саммит Ялтинской европейской стратегии и ее повестка дня. График чрезвычайно насыщенный. Тем для обсуждения много.
Нашлось время и для поездки в киевский реабилитационный центр RECOVERY.
Это один из 11 инновационных центров, созданных Виктором и Еленой Пинчуками. Уважаемые гости, помогающие Украине на мировом политическом фронте, нашли время пожелать здоровья защитникам фронта боевого.
В киевском Центре сегодня проходят реабилитацию 30 героев со сложными травмами, после ампутаций и контузий.
Реабилитация наших раненых военных — это то, с чем мир должен и может помочь Украине. Поэтому бывший шведский премьер Карл Бильдт, экс президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Председатель постоянной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер понимают насколько важен их визит в такой центр.
Политики расспрашивают бойцов обо всем — службе, ранениях, реабилитации.
Карл Бильдт, член наблюдательного совета YES, министр иностранных дел Швеции (2006-2014), Премьер-министр Швеции (1991-1994) уверяет, что делегация, которая приехала на этот раз, хочет послать сообщение всему миру о том, что важно предоставлять необходимое оружие и деньги, но и медицинская помощь является чрезвычайно важной, не только для будущего этих людей — героев, но и для всей страны.
— Этот центр дает всем столько надежды, и я уверена, что люди в западных странах должны продолжать поддержку, предоставляя средства, дополнительную медицинскую помощь, врачей, если это необходимо, — говорит Керсти Кальюлайд.
Далее у делегации было много важных встреч. Политики заявили, что Запад точно не должен надеяться, что война завершится “сказочным образом”. И не должен выдвигать Украине ультиматимум относительно сроков завершения войны и результатов контрнаступления. Мир должен не медлить с предоставлением оружия и трезво оценивать врага.
— Я каждый раз удивляюсь, когда приезжаю в Украину, сколько важных изменений здесь происходит, несмотря на войну. Поэтому мы с моими коллегами сделаем все возможное, чтобы такие нарративы распространялись на мировой арене, — заявил напоследок Карл Бильдт.