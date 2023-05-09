Специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова удалили огромную, весом 13 кг, опухоль, которая едва не убила 53-летнюю пациентку. Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— 53-летняя Ирина из города Хотин. Всю свою жизнь женщина посвятила учительству. На здоровье никогда не жаловалась. Около четырех лет назад на яичнике женщины появилось новообразование, о котором она не знала, — пишут медики.

По их словам, опухоль прогрессировала бессимптомно и безболезненно. Правда, женщина постепенно набирала лишний вес.

Но в марте 2023 года опухоль стремительно выросла до гигантских размеров. Ирина уже не могла самостоятельно одеться, спокойно лежать или сидеть. Но даже сильные боли не стали поводом обратиться к врачу. Записалась на прием только, когда осознала, что может утром просто не проснуться.

Местные медики были шокированы увиденным. Они поместили Ирину в реанимацию и начали поиски специалистов, которые согласятся оперировать женщину в таком тяжелом состоянии. Решились взяться за этот сложный случай львовские хирурги.

В больницу Святого Пантелеймона женщина попала в стабильно-тяжелом состоянии с деформированным животом, потерей мышечной массы, сильной слабостью и лишней жидкостью в плевральной полости.

После необходимого дополнительного обследования врачи немедленно назначили оперативное вмешательство. В ходе операции удалили 13-килограммовую опухоль, размером 35 на 25 см.

По словам хирургов, пациентке на самом деле повезло, что опухоль не распространилась на соседние органы и структуры.

Операция длилась два часа и прошла успешно. Через неделю пришли и результаты гистологии. Опухоль оказалась доброкачественной, а потому в дополнительной терапии женщина не нуждается.

Известно, что учительницу уже выписали и вскоре она планирует вернуться к любимой работе.

Источник: Первое медобъединение Львова