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Тигрята и елочки: рецепты холодных закусок на Новый год

29 декабря 2021, 08:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Тигрята и елочки: рецепты холодных закусок на Новый год

Холодные закуски будут отличным дополнением к праздничному столу на Новый год.

Фудблогер Наташа Пархоменко поделилась рецептами легких и вкусных блюд.

Тигрята

Ингредиенты

  • багет
  • 150 г филе селедки
  • 2 вареных яйца
  • 100 г сливочного плавленого сыра
  • зеленый лук
  • 2 вареные моркови
  • маслины
  • майонез (лучше приготовленный самостоятельно)
  • перец черный молотый
  • петрушка для украшения
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Приготовление

  1. Селедку мелко нарезать.
  2. На мелкой терке натереть плавленый сыр и вареные яйца, добавить их к селедке.
  3. Добавить лук, перец и приправить майонезом. Перемешать.
  4. Нарезать багет, намазать смесью.
  5. Украсить морковью и маслинами.

Елочки

Ингредиенты

  • хлеб
  • 200 г сливочного сыра
  • свежий укроп
  • красная икра

Приготовление

  1. Из хлеба вырезать треугольники.
  2. К сливочному сыру добавить нарезанный укроп и все хорошо перемешать.
  3. Намазать хлеб смесью, сверху посыпать укропом.
  4. Украсить икрой.

Грибочки

Ингредиенты

  • 3 вареных яйца
  • 150 г ветчины
  • 100 г сыра
  • 10 помидоров черри
  • 2 свежих огурца
  • 1 зубчик чеснока
  • майонез (лучше приготовленный самостоятельно)
  • петрушка для украшения
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Приготовление

  1. Нарезать ветчину очень мелко.
  2. На мелкой терке нарезать сыр и яйца.
  3. Выдавить чеснок, добавить майонез, все хорошо перемешать. Должна получиться густая смесь.
  4. Порезать пополам черри и кольцами огурец.
  5. Сформировать из смеси ножки грибков и установить их на огурчики, сверху положить помидор.
  6. Майонезом нарисовать точки.

Майонез в салатах лучше приготовить самостоятельно или заменить его более полезными альтернативами.

Фото: Наташа Пархоменко

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