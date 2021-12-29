29 декабря 2021, 08:30 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Холодные закуски будут отличным дополнением к праздничному столу на Новый год. Фудблогер Наташа Пархоменко поделилась рецептами легких и вкусных блюд. Тигрята Ингредиенты багет

150 г филе селедки

2 вареных яйца

100 г сливочного плавленого сыра

зеленый лук

2 вареные моркови

маслины

майонез (лучше приготовленный самостоятельно)

перец черный молотый

петрушка для украшения Читайте также: Мандаринки, елочки и игрушки: оригинальные рецепты закусок к новогоднему столу Приготовление Селедку мелко нарезать. На мелкой терке натереть плавленый сыр и вареные яйца, добавить их к селедке. Добавить лук, перец и приправить майонезом. Перемешать. Нарезать багет, намазать смесью. Украсить морковью и маслинами. Елочки Ингредиенты хлеб

200 г сливочного сыра

свежий укроп

красная икра Приготовление Из хлеба вырезать треугольники. К сливочному сыру добавить нарезанный укроп и все хорошо перемешать. Намазать хлеб смесью, сверху посыпать укропом. Украсить икрой. Грибочки Ингредиенты 3 вареных яйца

150 г ветчины

100 г сыра

10 помидоров черри

2 свежих огурца

1 зубчик чеснока

майонез (лучше приготовленный самостоятельно)

петрушка для украшения Читайте также: Топ лучших салатов на Новый год. Вкусное и легкое меню Приготовление Нарезать ветчину очень мелко. На мелкой терке нарезать сыр и яйца. Выдавить чеснок, добавить майонез, все хорошо перемешать. Должна получиться густая смесь. Порезать пополам черри и кольцами огурец. Сформировать из смеси ножки грибков и установить их на огурчики, сверху положить помидор. Майонезом нарисовать точки. Майонез в салатах лучше приготовить самостоятельно или заменить его более полезными альтернативами. Фото: Наташа Пархоменко

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