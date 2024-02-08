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Давление и сердцебиение отсутствовали: врачи Днепра спасли мужчину после ракетного удара РФ по ТЦ Аполло

8 февраля 2024, 18:08
Марина Мелехова редактор
Дніпро, лікарня Мечникова

Врачи Днепровской больницы им. Мечникова спасли мужчину после ракетного удара РФ по ТЦ Аполло в конце 2023 года.

На грани смерти

В конце 2023 года удар РФ по Днепру ракетами нанес серьезные повреждения. Тогда было разрушено шестиэтажное здание, роддом и часть торгового центра Аполло.

Это привело не только к значительным материальным убыткам, но и трагедии, ведь пострадало немало людей. Одну из жертв, инженера, который был возле ТЦ Аполло, доставили в больницу Мечникова почти без признаков жизни: все показатели, включая давление и сердцебиение, отсутствовали.

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Чудо спасения

В течение целого месяца аппараты ИВЛ и гемодиафильтрации работали на пределе возможностей. И чудо произошло благодаря команде квалифицированных реаниматологов, хирургов и медсестер, которые неустанно трудились ради спасения каждого пациента.

Именно поэтому глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак отметил их наградами. А выздоровевший пациент, двухметровый 35-летний мужчина сегодня радостно бегает по коридору и благодарит всех за второй шанс на жизнь.

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Источник и фото: Сергей Рыженко

Теги
Война в Украине Днепр Лікарня ім. Мечникова Медицина в Україні медична допомога ракетний удар
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