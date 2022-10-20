Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова ежедневно принимают израненных душой и телом мирных украинцев, которым довелось пережить все ужасы жизни в зонах активных боевых действий.

— Валерий из Бахмута — один из них. Он недавно ушел на пенсию, планировал жизнь на заслуженном отдыхе, когда разрыв вражеского снаряда убил всех его близких, разрушил дом, — написал на своей странице в Facebook руководитель клиники Сергей Рыженко.

По его словам, такие мирные украинцы, как Валерий, неделями сидят в подвалах, спасаясь от смертоносных мин и ракет, и прощаются с жизнью.

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В клинику их доставляют в тяжелейшем физическом и психологическом состоянии с запущенными ранами и обострившимися хроническими заболеваниями.

По словам Сергея Рыженко, больница сегодня переполнена.

Отмечается, что большая команда хирургов и анестезиологов, специалисты 40 отделений больницы за минувшие месяцы полномасштабного вторжения приняли и спасли тысячи таких пациентов, которые сегодня постепенно приходят в себя после всего пережитого.

Источник: Сергей Рыженко