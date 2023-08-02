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В Белой Церкви 1,5-летний малыш глотнул химический растворитель — спасти не смогли

2 августа 2023, 17:30
Валентина Андрейко журналіст
дитяче взуття
Источник: Pixabay

В реанимационном отделении Белоцерковской больницы умер 1,5-летний малыш, несмотря на все усилия медиков. Ребенок слишком много глотнул химической жидкости и повредил внутренние органы.

История простая и трагическая. Ее сообщил в своем Telеgram-канале начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Мальчик играл во дворе, пока мама занималась хозяйственными делами. О той бутылочке с химическим растворителем все в семье уже забыли, как и то, что она осталась в каком-то доступном ребенку месте.

Яркая этикетка напомнила мальчику сладкие напитки, он отпил из бутылочки…

Подобные сценарии, к сожалению, повторяются раз за разом. И даже предостережения, которые время от времени публикуют врачи, не помогают.

Итак, что делать, если ребенок выпил бытовую химию:

  1. Вызывайте скорую или везите ребенка в больницу сами (здесь скорость имеет значение).
  2. Дайте ребенку выпить большое количество воды, можно молока и сорбенты (если есть).
  3. Не стоит пытаться вызвать рвоту! Это не пищевое отравление. Если вызвать рвоту, вещество, которое послужило причиной ожога, повторно травмирует пищевод, а это ухудшит ситуацию.
  4. Направляясь к врачу, захватите бутылочку, из которой выпил ребенок, или сфотографируйте ее этикетку на телефон. Это позволит специалисту лучше выбрать средство для промывания и нейтрализовать действие химического вещества.
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Источник: Андрій Нєбитов, ЛОКЛ Охматдит

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Белая Церковь Отравление Смерть
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