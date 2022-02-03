В Мукачево сейчас выделили два отделения для пациентов с коронавирусом. Там лечатся 80 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Мукачевского городского совета. В целом фиксируется двукратное увеличение количества больных. Также увеличивается и количество больных ОРВИ и гриппом.

Директор Больницы святого Мартина Евгений Мешко рассказал, что большинство больных коронавирусом имеют симптомы штамма Омикрон с поражением верхних дыхательных путей.

В то же время в больнице фиксируется незначительный рост пациентов с тяжелым течением коронавируса.

— Метод профилактики один — прививаться. Всех призываю вакцинироваться, ведь это сохранит вас от тяжелого течения болезни, — сказал Мешко.

По словам врача, если вакцинирован заболел, он перенесет болезнь гораздо легче. У Covid-отделениях больницы находятся не более 1-2% привитых. А все остальные — невакцинированные.

По состоянию на 3 февраля в Закарпатской области за сутки зафиксировали 1 043 новых случая коронавируса. Всего в Украине за день заболело рекордное количество человек — 39 620. Подробнее о коронавирус в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Мукачевский городской совет