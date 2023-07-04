Медсестра Пенелопа Уильямс была уволена британским регулирующим органом в области сестринского дела и акушерства после того, как пациент, с которым у нее были тайные отношения, умер, находясь вместе с ней в машине.

Смерть мужчины была указана как сердечная недостаточность и хроническое заболевание почек. Он был найден в машине полуодетым коллегой Уильямс, которому она звонила и рыдая просила о помощи.

Первоначально Уильямс сообщила полиции, что она пошла на место происшествия, чтобы встретиться с пациентом после того, как он сообщил ей в Facebook, что ему нездоровится.

В более позднем заявлении в полицию она признала, что они были в сексуальных отношениях и в тот вечер договорились о встрече на автостоянке.

На местном дисциплинарном слушании Совета по сестринскому делу и акушерству (NMC) Уильямс призналась, что не вызвала скорую помощь даже после того, как коллега настоятельно советовал ей сделать это. Она боялась последствий сложившейся ситуации.

— Действия миссис Уильямс были значительным отклонением от стандартов, ожидаемых от дипломированной медсестры, и принципиально несовместимы с тем, чтобы она оставалась в реестре, — говорится в решении Совета.

Сообщается, что медсестра была уволена с немедленным эффектом за то, что нанесла ущерб репутации профессии.