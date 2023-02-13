Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) официально заявила, что в стране наблюдается эпидемия членовредительства среди детей. Эксперты связывают это с карантином, социальными сетями и отсутствием адекватной психиатрической помощи.

— Наибольший рост числа госпитализаций по поводу членовредительства и самоотравления наблюдался среди девочек в возрасте от 9 до 12 лет, — говорится в сообщении.

Десять лет назад больницы госпитализировали 307 девочек в этом возрасте, а сейчас число инцидентов выросло на 372%.

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По словам руководителя отдела информации NHS Керри МакЛеода, показатели членовредительства в Англии растут, особенно с начала пандемии и особенно среди молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет.

— Несмотря на то, что потребность в поддержке продолжает расти, молодые люди по-прежнему вынуждены жить в мучительном ожидании помощи от системы, которая с трудом справляется со спросом, — отмечает Керри МакЛеод.

По его словам, причинами нанесения физического вреда самому себе могут быть, например, чрезмерные физические нагрузки, отсутствие заботы со стороны родных и близких людей, негативные сообщения в соцсетях.

При правильной помощи и поддержке молодые люди могут уменьшить и в конечном итоге прекратить причинение себе вреда. Но проблема в том, что некоторым из них приходится долго ждать лечения или оно не соответствует требованиям к такого род медицинским услугам.

Финансирование служб охраны психического здоровья детей и молодежи имеет жизненно важное значение для того, чтобы все молодые люди могли получить необходимую им помощь и поддержку, а не справляться с тяжелой ситуацией в одиночку, резюмирует сотрудник NHS.

Источник: Express