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В Чехии выявили новый вариант штамма Дельта — опасен ли он

16 ноября 2021, 08:46
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
коронавірус, ліки
Источник: Depositphotos

В Чехии выявили случаи заражения вариантом штамма коронавируса Дельта. Речь идет о разновидности AY 4.2.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний занимается изучением этой мутации, ее способности распространятся, вызывать более сложное течение заболевания, а также может ли она не поддаваться влиянию вакцины.

— Согласно результатам исследований, этот подвариант активнее передается, но имеет примерно такую ​​же устойчивость к антителам, как и другие разновидности Дельты, — предварительно отмечают специалисты.

Сейчас вариант стали все чаще выявлять в европейских странах, в частности в Великобритании. Хотя эпидситуация пока контролируется.

В то же время ученых больше тревожит разновидность Дельты E484K. Однако в Чехии ее пока не выявили.

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Если говорить об общей ситуации с коронавирусом в Чехии, то штамм Дельта и его вариант AY.43 провоцируют 98% всех случаев болезни.

К слову, Европа — единственный регион в мире, где эпидситуация остается тревожной.

Источник: iDnes

Теги
Индийский штамм коронавируса Дельта , Коронавирус Covid-19 , Чехия
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