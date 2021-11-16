В Чехии выявили случаи заражения вариантом штамма коронавируса Дельта. Речь идет о разновидности AY 4.2.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний занимается изучением этой мутации, ее способности распространятся, вызывать более сложное течение заболевания, а также может ли она не поддаваться влиянию вакцины.
— Согласно результатам исследований, этот подвариант активнее передается, но имеет примерно такую же устойчивость к антителам, как и другие разновидности Дельты, — предварительно отмечают специалисты.
Сейчас вариант стали все чаще выявлять в европейских странах, в частности в Великобритании. Хотя эпидситуация пока контролируется.
В то же время ученых больше тревожит разновидность Дельты E484K. Однако в Чехии ее пока не выявили.
Если говорить об общей ситуации с коронавирусом в Чехии, то штамм Дельта и его вариант AY.43 провоцируют 98% всех случаев болезни.
К слову, Европа — единственный регион в мире, где эпидситуация остается тревожной.
Источник: iDnes