В городе Корюковка Черниговской области заражение коронавирусом спровоцировало смерть школьника.

Умер ученик школы города, сообщил мэр Ратан Ахмедов.

— Имеем первую смерть ребенка от коронавируса. У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал, — уточнил Ратан Ахмедов.

Местные средства массовой информации уточняют, что умерший мальчик учился в 9-м классе. После заражения и ухудшения состояния его госпитализировали в областную больницу в Чернигове, однако медикам не удалось спасти жизнь ребенка.

По словам градоначальника, это случилось, потому что до сих пор нет коллективного иммунитета. Люди не вакцинируются и не соблюдают масочный режим.

Он призвал людей доверять вакцинам, а не информации в сети, и делать прививки от коронавируса.

Не только в Черниговской области, но и в целом в Украине стало больше случаев заражения среди детей. При этом заболевание коронавирусом проходит тяжелее, из-за чего они нуждаются в госпитализации.

Источник: Корюковский городской совет