Черниговский апелляционный суд вынес решение, согласно которому массажистка, виновная в смерти своей клиентки, не будет отбывать наказание в связи с истечением сроков давности.

В постановлении дела массажистки Виктории Гапоненко говорится, что в апреле 2018 года во время сеанса массажа она провела манипуляцию Татьяне Бенько.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, именно из-за массажа женщина получила травму позвоночника, что повлекло отек спинного мозга. В результате пациентка умерла в больнице на седьмые сутки после процедуры.

Принимала мастер в своей квартире. На сайтах, где женщина предлагала свои услуги, говорилось, что у нее образование ветеринара, училась на медицинскую сестру в черниговском медучилище и завершила курсы по медицинскому массажу.

На следующий день после процедуры у Татьяны начали млеть ноги. На третьи сутки ее положили в больницу. Тогда она уже почти не двигалась.

Следствие по делу длилось три года. В 2021-м Виктории Гапоненко сообщили о подозрении и начали судебное разбирательство.

В январе этого года массажистку признали виновной в убийстве по неосторожности. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы. С приговором не согласились все стороны по делу и подали апелляционные жалобы.

Муж умершей и прокурор просили более строгого наказания – 4 и 4,5 года заключения соответственно. Виктория Гапоненко и ее адвокат хотели, чтобы обвиняемую оправдали.

— Освободить Гапоненко Викторию Анатольевну от отбывания назначенного наказания в связи с истечением сроков давности, — вынес вердикт судья Черниговского апелляционного суда Валерий Заболотный.

Адвокат обвиняемой сказала, что сейчас ее подзащитная массажем не занимается. А решение суда они будут изучать и оспаривать, чтобы Викторию Гапоненко признали невиновной.

Муж умершей Николай Бенько тоже не согласен с решением суда. Он говорит, что хочет, чтобы массажистка отбыла наказание.

В течение трех месяцев участники дела могут подать кассационные жалобы в Верховный суд Украины.