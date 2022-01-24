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В красной эпидемической зоне пока одна область Украины, в оранжевой – уже девять

24 января 2022, 09:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на понедельник, 24 января, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал почти 13 тыс. человек. Это немногим меньше, чем сутками ранее. Тем не менее оранжевый сектор эпидемической опасности расширяется. В нем уже девять областей Украины.

В красном цветовом сегменте на сегодня находится только одна область – Ивано-Франковская. Здесь зарегистрирован наибольший всплеск заболеваемости – 1 765 новых случаев коронавирусной инфекции.

По прогнозам, с 1 февраля в красную зону может перейти Львовская область. Об этом рассказал региональный координатор по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции Олег Когут.

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Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.

Источник
Минздрав
Теги
эпидения , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , пандемія , статистика
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