По состоянию на понедельник, 15 ноября, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал свыше 10 тыс. человек. Согласно данным МОЗ, показателям красной зоны соответствуют 18 областей Украины.

В оранжевой зоне находятся пять областей – Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.

Самыми эпидемически спокойными выглядят Кировоградская и Тернопольские области. Здесь самые низкие в Украине показатели уровня заболеваемости.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.