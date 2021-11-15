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В красной зоне эпидемической опасности 18 областей Украины

15 ноября 2021, 09:37
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
дети коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на понедельник, 15 ноября, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал свыше 10 тыс. человек. Согласно данным МОЗ, показателям красной зоны соответствуют 18 областей Украины.

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В оранжевой зоне находятся пять областей – Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.

Самыми эпидемически спокойными выглядят Кировоградская и Тернопольские области. Здесь самые низкие в Украине показатели уровня заболеваемости.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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