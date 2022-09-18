Исследования британских ученых показывают, что женщины на 50% чаще, чем мужчины, получают неправильный первоначальный диагноз при сердечном приступе. Такие ошибки могут быть фатальными, поскольку, согласно данным статистики, у людей, которым первоначально поставили неправильный диагноз, риск смерти на 70% выше.

Последние исследования также показали, что женщины имеют худшие результаты после операций на сердце, таких как замена клапана и периферическая реваскуляризация.

То есть, помимо ошибочного диагноза, женщины с меньшей вероятностью получат быстрое спасительное лечение.

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— Как для профессора кардиологии с 40-летним стажем, мне было трудно добраться до истинной причины этой проблемы, — признается почетный профессор сердечной фармакологии в Имперском колледже Лондона Сиан Хардинг.

Среди наиболее частых врачебных предубеждений, почему так происходит, профессор назвал следующие:

у женщин сердечные заболевания развиваются не так часто, как у мужчин, и поэтому увидеть женщину с сердечным приступом для медика “неожиданно”;

женские симптомы странны и непредсказуемы. Но реальность такова, что симптомы, которые испытывают представители обоих полов при сердечных приступах , во многом совпадают: тошнота, потливость, головокружение, иррадирующая по рукам и челюсти боль, отдышка.

Кроме того, по словам профессора Хардинга, женщинам, страдающим от боли, часто трудно убедить лечащего их врача-мужчину в том, насколько все серьезно. Чем больше они протестуют и пытаются убедить, тем больше их поведение воспринимается как истерическое, объясняет ученый.

По его словам, одним из решением этой проблемы могут стать гендерно сбалансированные команды медиков, которые должны прийти и в кардиологию — традиционно мужское сообщество.

Пока же этого не произошло, профессор предлагает широко использовать результаты недавнего исследования, в ходе которого были объеденены в одну клиническую картину симпомы 13 тыс. человек, поступивших в больницу с сердчеными приступами.

С помощью искусственного интеллекта (ИИ) исследователи создали алгоритм, который значительно лучше в диагностике сердечных приступов в целом (достигая точности почти 84%) как у мужчин, так и у женщин.

Будем надеяться, что наука даст нам новые идеи и продемонстрирует потенциал алгоритмов диагностики, созданных гендерно непредубежденным ИИ, резюмирует профессор.