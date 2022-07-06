Большинство стран ЕС уже отменили любые требования к въезду, связанные с Covid-сертификатами. Но в сообществе осталось четыре государства, которые все еще сохраняют ограничения на въезд для граждан третьих стран:

Франция;

Мальта;

Нидерланды;

Испания.

Во Франции все страны распределяют по двум разным спискам — зеленому и оранжевому. Путешественники из стран зеленого списка должны по прибытии предъявить сертификат о прививках, выздоровлении или тест. К лицам из стран оранжевого списка — правила более строгие.

Для привитых дополнительных требований нет, но непривитые и невыздоровевшие должны предъявить отрицательный результат теста и обосновать вескую причину необходимости въезда.

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Мальта требует, чтобы все путешественники старше шести лет из третьих стран по прибытии имели сертификат Covid-19: справку о вакцинации, выздоровлении или тест.

В Нидерландах въезд в страну разрешен только тем, кто может предъявить действующую справку о вакцинации или выздоровлении.

Испания по-прежнему требует от путешественников предъявить справку о прививках, выздоровлении или тестах. С такими документами въезд в Испанию разрешен для любых целей.

Лица, не имеющие цифрового сертификата ЕС о Covid-19 или другого эквивалентного документа, также должны заполнить Форму контроля состояния здоровья.

Все остальные страны ЕС и Шенгенской зоны – Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Швейцария уже сняли ограничения на въезд.

Источник: Shengenvisanews