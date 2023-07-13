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В декрет можно уйти позже: ВР позволила беременным отсрочить предродовой отпуск

13 июля 2023, 17:31
Валентина Андрейко журналіст
вагітна за комп'ютером
Источник: Pixabay

Верховная Рада поддержала законопроект № 9271 в целом. 267 народных депутатов из разных фракций проголосовали “за”.

Это очень хорошая новость, поскольку забота о здоровье беременных порой превращалась в их дискриминацию.

Беременную женщину до сих пор обязательно отправляли в отпуск за 70 дней до прогнозируемой даты родов.  Даже если у нее была возможность продолжить работать.

Новый закон дает право работающим женщинам, в случае отсутствия медицинских противопоказаний, по собственному желанию начинать отпуск по беременности и родам позже.

Документ также предусматривает, что неиспользованные дни отпуска можно перенести на период после родов.

Таким образом, общая его продолжительность не изменится — 126 дней.

Принятое решение учитывает интересы женщин, беременность которых протекает без осложнений и которые имеют желание и возможность продолжать работать. А после рождения ребенка иметь, соответственно, больше времени для собственного восстановления и увеличения возможности заниматься малышом.

В Украине сейчас обязательный оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами начинается в соответствии с законодательством и женщины не имеют права изменить дату его начала, учитывая свое медицинское состояние и самочувствие.

Кроме того, если женщина не использовала часть указанного отпуска до родов, неиспользованные дни не переносятся, а просто пропадают. Теперь эта несправедливость будет устранена.

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Источник: Ярослав Железняк

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