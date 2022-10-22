Местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Львовщины, Буковины и Тернопольщины рассматривают введение мер против распространения Covid-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В Украине за неделю с 10 по 16 октября Covid-19 заболело более 22 тыс. человек. Это на 37% меньше, чем на прошлой неделе.

Однако это могут быть неполные данные, поскольку люди стали меньше обращаться к врачам, а тестирование на Covid-19 снизилось на 23%.

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– В среднем, мы делаем 116 –120 тыс. исследований в течение недели, еще две-три недели назад этот показатель доходил до 150 тыс., – говорит Кузин.

По его словам, количество летальных исходов в этом году высоко: за неделю зарегистрировано более 200 смертей от Covid-19.

Однако вводить общегосударственный карантин, как это было в 2020-2021 годах, Минздрав не планирует. По словам Кузина, противоэпидемические меры будут внедряться на уровне областей.

В настоящее время на территории Украины циркулирует штамм Омикрон. Он более заразен, однако меньшее количество больных требует во время лечения использования кислорода.