В Днепре к областной станции переливания крови прибыло более 40 гвардейцев и сотрудников ГУ НП в Днепропетровской области. Они хотят помочь раненым, пострадавшим во время стрельбы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии.

— Кое-кто пришел даже будучи в отпуске, однако, узнав о трагедии, решил таким образом помочь товарищам, которые получили ранения во время трагического события этой ночи и имели значительные потери крови, — отметили в Нацгвардии.

28 января на станцию переливания крови приедут еще 50 нацгвардейцев.

В пресс-службе добавили, что состояние четырех военнослужащих, получивших ранения в результате трагических событий в Днепре, удовлетворительное. А состояние еще одной женщины тяжелое из-за ранения брюшной полости. Врачи оказывают необходимую помощь и проводят поэтапные оперативные вмешательства.

27 января в Днепре 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения. Злоумышленник скрылся с места происшествия с оружием, но правоохранителям удалось его задержать.

По факту стрельбы в Днепре ГБР открыло уголовное производство: дело расследуют как умышленное убийство (по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Также расследуют дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.

Сейчас в больнице Мечникова находится четверо пострадавших. А еще одного госпитализировали в городскую больницу №16.

Фото: Нацгвардия