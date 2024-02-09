Врачи-онкогематологи днепровского Регионального медицинского центра семейного здоровья провели уникальную операцию 15-летнему Александру, который имел очень сложный диагноз и требовал индивидуального подхода к выбору лечения.

Еще несколько лет назад такие пациенты в Украине считались безнадежными, однако уже сейчас у них появились реальные шансы на выживание и выздоровление.

Мальчик получил шанс на выздоровление

Ради этого мальчика объединилось много людей: врачи Украины и Испании, меценаты и благотворительные организации.

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К совместной работе были привлечены специалисты Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, которые работали параллельно с украинскими врачами над разработкой персонального терапевтического протокола для Александра.

Препараты для проведения иммунотерапии пациенту обеспечили давние друзья и партнеры Центра — благотворительный фонд Kiddo.

Дополнительные препараты для проведения резервной линии химиотерапии, которые не входят в стандартные протоколы лечения, предоставили Таблеточки.

В итоге, под натиском такой мощной команды болезнь сдала свои позиции.

Сложная трансплантация костного мозга прошла успешно. Медики уверены в скором восстановлении юного пациента.

Источник и фото: Регіональний медичний центр родинного здоров’я