В двух гостиницах, расположенных возле Верховной Рады Украины, можно будет привиться от коронавируса.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

– Учитывая количество желающих в Украине, которые хотят вакцинироваться, насколько я знаю, в гостиницах Киев и Национальный будут открыты пункты вакцинации для всех, – отметил Руслан Стефанчук.

Он призвал украинцев, которые столкнулись с очередями в пунктах массовой вакцинации, приехать и сделать уколы в этих двух местах.

В то же время спикер отметил, что процесс иммунизации продолжается и в Верховной Раде, в том числе среди нардепов.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. С июля прививки могут сделать все взрослые украинцы, а с октября Минздрав разрешил вакцинировать детей от 12 лет.

Также иммунизация рекомендована беременным женщинам и матерям, кормящим ребенка грудью.

Противопоказания есть только у единиц граждан с сильными аллергическими реакциями на компоненты вакцины.

Источник: Телеканал Рада